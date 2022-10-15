السبت 15-10-2022
الوكيل الاخباري

تحويلات على طريق اربد - الزرقاء الاثنين

ورشة تدريبية لإعادة تدوير الخشب في مركز شابات العاصمة

مع بدء موسم زيت الزيتون .. كيف تعرف الزيت الاصلي من المغشوش ؟

الهباش: الوصاية الهاشمية على المقدسات حافظت على عروبة مدينة القدس

تشارلز الثالث.. متى سينتقل الملك إلى قصر باكنغهام؟

وزير الشباب يشارك بتخريج الجيل الأول من المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية

خبير يدعو الأردنيين إلى التروي قبل شراء الذهب ويحذر

الأشغال: لم نرفض تنفيذ أي طريق مدرج ضمن اولويات مجلس المحافظة ومتوفر له المخصصات

إعمار اربد تستدرج عروضا لبناء معرض دائم للمنتجات الريفية

11 باحثا من البلقاء التطبيقية ضمن قائمة أفضل 2 بالمئة على مستوى العالم

السبت، 15-10-2022 09:39 ص

نفوق 30 حوتا في الأرجنتين

634a366f4c59b71b491c59c4


الوكيل الإخباري- أفاد معهد حماية الحيتان بارتفاع عدد الحيتان التي تم العثور عليها ميتة في جنوب الأرجنتين إلى 30.

وقال المعهد: "ارتفع عدد الحيتان (الميتة) إلى 30".

وأضاف أنه تم العثور على 26 حوتا كبيرا و4 حيتان صغيرة.

اضافة اعلان

 

وأعلنت وسائل إعلام سابقا عن مصرع 18 حوتا. وتم العثور على جثة أول منها في 24 سبتمبر الماضي.

ويعمل الخبراء حاليا على تحديد أسباب الحادث. وخاصة تجري دراسة احتمال تسمم الحيتان نتيجة لتكاثر الطحالب الضارة، حيث تم العثور في عينات من العوالق وذوات الصدفتين من المنطقة على مستويات عالية جدا من السموم الحيوية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
يييييي

تشارلز الثالث.. متى سينتقل الملك إلى قصر باكنغهام؟

634aa0034c59b7163a531eaa

الصومال.. مقتل 30 عنصرا من حركة الشباب

FB_IMG_1665820513844-780x470

مصرع 500 شخص وتدمير 90 ألف منزل فى نيجيريا بسبب الفيضانات

634aa8e94c59b70eff69ce1c

الملك تشارلز لن يعيش في قصر باكنغهام خلال السنوات الخمس المقبلة

634a7c734c59b714d8757cbd

بوتين يعزي أردوغان بضحايا حادث انفجار منجم الفحم في تركيا

634a894842360438a16ce43d

كندا تدعو لفصل روسيا من صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين