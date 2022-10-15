نفوق 30 حوتا في الأرجنتين

الوكيل الإخباري- أفاد معهد حماية الحيتان بارتفاع عدد الحيتان التي تم العثور عليها ميتة في جنوب الأرجنتين إلى 30.



وقال المعهد: "ارتفع عدد الحيتان (الميتة) إلى 30".



وأضاف أنه تم العثور على 26 حوتا كبيرا و4 حيتان صغيرة.

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وأعلنت وسائل إعلام سابقا عن مصرع 18 حوتا. وتم العثور على جثة أول منها في 24 سبتمبر الماضي.



ويعمل الخبراء حاليا على تحديد أسباب الحادث. وخاصة تجري دراسة احتمال تسمم الحيتان نتيجة لتكاثر الطحالب الضارة، حيث تم العثور في عينات من العوالق وذوات الصدفتين من المنطقة على مستويات عالية جدا من السموم الحيوية.

روسيا اليوم