نقابة أطباء السودان تعلن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى 273 قتيلا

الوكيل الاخباري- أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الإثنين، ارتفاع ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 273 حالة وفاة بين المدنيين و1579 حالة إصابة.

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وقالت النقابة، في بيان أوردته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم، إن الاشتباكات مازالت جارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وأسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى اللحظة في العاصمة والأقاليم.



وأشارت أنه يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، لافتة إلى عدم التمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.



وكانت نقابة الأطباء قد ذكرت، بالأمس الأحد، سقوط 9 حالات وفاة بين المدنيين، و36 حالة إصابة، من بينها عدد من الحالات غير المستقرة.