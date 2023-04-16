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الأمم المتحدة تدين مقتل المدنيين في السودان

الأحد، 16-04-2023 11:33 م

الأمم المتحدة تدين مقتل المدنيين في السودان

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الوكيل الاخباري - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، عن شعوره بقلق عميق إزاء استمرار الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في السودان.

ودان غوتيريش، في بيان صحفي، "سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، بما في ذلك مقتل 3 من موظفي برنامج الغذاء العالمي في شمال دارفور، وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة".

وشدد على ضرورة "تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة دون تأخير".

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