الأحد 16-04-2023
الوكيل الاخباري

56 قتيلا و595 جريحا في الاشتباكات الدامية في السودان

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الأحد، 16-04-2023 06:39 ص

56 قتيلا و595 جريحا في الاشتباكات الدامية في السودان

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الوكيل الاخباري - حصرت لجنة أطباء السودان المركزية أعداد القتلى والمصابين في المستشفيات والمرافق الصحية جراء الاشتباكات بين قوات الشعب المسلحة وقوات الدعم السريع، والتي أدت إلى وقوع عدد كبير من القتلى والإصابات المتوسطة والحرجة.

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وبلغ إجمالي عدد القتلى والمصابين الذين تم حصرهم من المستشفيات والمرافق الصحية: 


- بلغ إجمالي القتلى المدنيين (56)
-عشرات الوفيات بين العسكريين (بعضهم عولج في المستشفيات النظامية وبعضهم خارج نطاق حصرنا.


- بلغ إجمالي الإصابات (595) حالة إصابة من بينها إصابات لعسكريين، منهم عشرات من الحالات الحرجة. 


-بعض حالات الإصابات والوفيات العسكرية تم تحويلها إلى المستشفيات النظامية وبعضها خارج نطاق حصرنا.


-يوجد إصابات ووفيات بين المدنيين لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية نسبة لصعوبة الحركة واعتراض القوات النظامية لعربات الإسعاف والمسعفين. 


وأهابت اللجنة بتغليب صوت العقل والوقف الفوري لإطلاق النار العبثي والذي راح ضحيته أبرياء مدنيون عزّل، ولابد من فتح ممرات آمنة لإجلاء المحتجزين والعالقين والمصابين لإسعافهم.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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