لبنان يكشف عن أوضاع مواطنيه في السودان

الوكيل الإخباري- كشفت وزارة الخارجية اللبنانية عن أوضاع مواطنيها المقيمين في السودان، في ظل الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، والجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

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وقالت الخارجية في بيان: "نتابع باهتمام كبير، الأوضاع في السودان ونتواصل مع السفارة اللبنانية في الخرطوم التي أفادت بأنها تقدم كل مساعدة ومتابعة ممكنة لكافة اللبنانيين"، مبينة أنه "وفق المعطيات المتوافرة لديها لتاريخه فإن الجالية اللبنانية بخير ولم تسجل أي إصابات للبنانيين".



ودعت الوزارة مواطنيها المقيمين في السودان إلى "اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، مشيرة إلى أنه "يمكن للحالات الطارئة التواصل مع سفيرة لبنان في السودان، ديما حداد، على الرقم التالي (واتس آب): +249 90 174 8097".



يذكر أن الاشتباكات اندلعت بين قوات الجانبين اللذين كانا حليفين، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.



هذا وأعلنت وزارة الصحة السودانية أن "ما لا يقل عن 97 شخصا قتلوا منذ اندلاع الاشتباكات في البلاد يوم السبت"، موضحة أن الحصيلة لا تشمل كل القتلى، إذ أن الكثير منهم لم ينقلوا إلى المستشفيات بسبب صعوبات التنقل.

روسيا اليوم