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السبت، 07-10-2023 04:17 م

نواب برلمان إيران يهتفون "الموت لإسرائيل"

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الوكيل الإخباري - أفادت وكالات الأنباء، بأن نواب البرلمان الإيراني، هتفوا "الموت لإسرائيل" وأعلنوا دعمهم لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من غزة ضد إسرائيل.

وفي أول ردود الفعل الإيرانية، قال رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الايراني الأعلى: ‏"نحن ندعم عملية طوفان الأقصى المحمودة.. وسنقف إلى جانب المجاهدين الفلسطينيين حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشريف".

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ونقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله، إن إيران تدعم الهجوم الفلسطيني على إسرائيل.


يأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

 

RT

 




 

 


 

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