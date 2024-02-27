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الثلاثاء، 27-02-2024 12:19 م

نيجيريا تنفي تقارير بشأن الإعداد لانقلاب في البلاد

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الوكيل الإخباري- نفت القوات المسلحة النيجيرية التقارير التي تحدثت عن الإعداد لانقلاب في البلاد.

أفاد بذلك بيان نشرته هيئة الأركان العامة للجيش النيجيري على شبكات التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "لفت انتباه هيئة الأركان العامة مقال خبيث غير مدعوم بأي أدلة، نشرته على شبكة الإنترنت منصة SaharaReporters بتاريخ 25 فبراير 2024، يدعي أن فريقا من الأمن الرئاسي تم وضعه في حالة تأهب قصوى مما أثار شكوكا بشأن انقلاب في نيجيريا".

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ويزعم في المنشور كذلك، من بين أمور أخرى، على حد تعبير البيان، "عقد اجتماع طارئ بمشاركة الرئيس بولا تينوبو ورئيس ديوان الرئاسة وقائد الحرس الرئاسي".

ونفت هيئة الأركان العامة للجيش النيجيري هذا البيان بشكل قاطع ووصفته بأنه عار تماما عن الصحة، ودعت الوكالات ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات ضد منصة SaharaReporters بسبب منشوراتها "غير الوطنية".

 

روسيا اليوم 

 




 

 


 

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