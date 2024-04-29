روسيا .. مقتل شرطيين بهجوم مسلح على نقطة أمنية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية بجمهورية قره آتشاي - شركيسيا جنوب روسيا مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة 4 آخرين بهجوم على نقطة لشرطة المرور بالجمهورية نفذه خمسة مسلحين تمت تصفيتهم في مكان الاعتداء.



وجاء في بيان الداخلية الروسية: "أدى الاشتباك إلى مقتل اثنين من رجال الأمن وصلا من مقاطعة كورغان الروسية وأصيب اثنان من شرطة المرور ، وعنصر في الحرس الوطني بجمهورية قره آتشاي - شركيسيا، وموظف في الداخلية الروسية من مقاطعة كورغان، فيما تم القضاء على المهاجمين الخمسة".



وأضاف البيان أن الاعتداء وقع في قرية مارا أياغي في الساعة 23:20 أمس الأحد، وأن المهاجمين وصلوا إلى موقع الاعتداء على متن سيارة وألقوا عبوة ناسفة باتجاه الشرطة وفتحوا النار من أسلحة أوتوماتيكية، حيث ردّ رجال الشرطة بإطلاق النار على المهاجمين الذين كان أحدهم يرتدي حزاما ناسفا انفجر فيه".



وأشار البيان إلى العثور في حوزة المهاجمين على عدة عبوات ناسفة يدوية الصنع.



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RT