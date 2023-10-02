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الإثنين، 02-10-2023 04:36 م

"نيويورك تايمز": المسيرات الروسية تعمل بكفاءة على الجبهة

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الوكيل الإخباري - كتبت "نيويورك تايمز" نقلا عن الجيش الأوكراني أن الطائرات الروسية المسيرة تعمل بكفاءة في كشف المواقع السرية ومرابض القناصة، وضرب الأهداف الأوكرانية.

ووفقا للجيش الأوكراني فإن "كل ضغطة على الزناد لها ثمن"، حيث يمكن للطائرات الروسية المسيرة وأجهزة التصوير الحراري الكشف عن مواقع القناصة حتى المموهين جيدا بسبب حرارة أجسادهم.

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وتتابع الصحيفة، نقلا عن العسكريين الأوكرانيين، أن الطائرات الروسية المسيرة ترصد بسهولة "الغبار والدخان وأحيانا الومضات التي تحدث عند إطلاقها من سلاح من العيارات الثقيلة بسرعة 800 متر في الثانية.


كما لفت العسكريون الأوكرانيون إلى احترافية القناصين الروس، حيث نقلت عن أحدهم قوله إن "لديهم رجالا ممتازين، وهم أكفاء. أعتقد أنه لا ينبغي لك أبدا أن تقلل من شأن خصمك".


وقد قام الجيش الأوكراني بهجوم مضاد فاشل منذ 4 يونيو الماضي، راح ضحيته حتى الآن ما يفوق 71.5 ألف جندي وحوالي 18 ألف و500 مدرعة ودبابة، وفقا لتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن خسائر أوكرانيا خلال الشهر الماضي وحده بلغت 17 ألف شخص، في حين أن الهجوم المضاد لم يحقق نتائج مهمة تذكر.

 

RT

 




 

 


 

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