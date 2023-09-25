الإثنين 25-09-2023
الوكيل الاخباري

البرلمان العربي: اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه واعتداءاتهم بحق الأقصى تتطلب تدخلا عاجلا

الحبس لـ 16 مسؤولاً في ليبيا على إثر كارثة انهيار سدي درنة

هل يمكن الجمع بين عضوية مجلس النواب ومنصب الوزير؟

إضراب عام في الخليل احتجاجًا على محاولة اغتيال "فرّاح"

الحاج توفيق: استطلاع رأي لتحديد ساعة إغلاق المحال التجارية في عمّان بين الثامنة أو العاشرة مساءً

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك والطفيلة غداً - أسماء

الوزراء يقدمون استقالاتهم تمهيداً لتعديل وزاري جديد على حكومة الخصاونة

3 إصابات بتصادم 3 مركبات على طريق إربد - عمان

تراجع أسعار الذهب عالمياً

الأمن: التزام كبير من السائقين بقانون السير وانخفاض المخالفات والحوادث

الإثنين، 25-09-2023 09:20 ص

الجيش الأوكراني: محطة أوديسا البحرية "مدمرة عمليا"

65111b424c59b719943bab74


الوكيل الإخباري - أكد الجيش الأوكراني أن المحطة البحرية ومخزنا للحبوب في مدينة أوديسا بجنوب البلاد تعرضا لأضرار نتيجة للانفجارات التي وقعت ليلة الأحد الاثنين.

اضافة اعلان


وقالت ناتاليا غومينيوك، المتحدثة باسم قيادة العمليات "الجنوب" للقوات الأوكرانية، في تصريح تلفزيوني: "أصيب مخزن للحبوب.. ودمرت المحطة البحرية في أوديسا عمليا".


وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت صحيفة "دومسكايا" الصادرة في أوديسا أن حريقا ضخما اندلع في مبنى متعدد الطوابق، بعد سماع دوي انفجارات عديدة فوق المدينة والمقاطعة، موضحة أن المبنى ليس سكنيا.

ووردت أنباء عن وقوع انفجارات في مدينة كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتحدثت بعض التقارير عن استهداف مطار "دولغينتسيفو" العسكري هناك.


والليلة الماضية تم إعلان حالة تأهب جوي في جميع مناطق أوكرانيا تقريبا.


وكانت القوات الروسية بدأت قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، حيث تستهدف الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
23

الحبس لـ 16 مسؤولاً في ليبيا على إثر كارثة انهيار سدي درنة

fa98a392-8b22-34b4-b08f-d09cf3104f76_850

زوجة زيلينسكي تدلي بتصريح صادم بشأن زوجها

6511393a4c59b726aa2f460a

احتجاز نائب في البرلمان خلال احتجاجات أرمينيا

651133d74c59b7174607ae1a

مخاوف من ظهور صواريخ موردة لأوكرانيا في "السوق السوداء"

651130574c59b723804d4fd4

رئيس مجلس الدوما: 7 أدلة على خسارة واشنطن وبروكسل الحرب ضد روسيا

65112b2d4c59b726aa2f45f0

الأسد من بكين: التوجه شرقا ضمانة بالنسبة لسوريا

أخبار متعلقة
347223

القوات الأوكرانية تعلن اختراق صفوف الروس في الجنوب

650ec7564c59b7724227c0c6

الجيش الروسي يدمر دبابة ليوبارد مع طاقمها من العسكريين الألمان

65058825423604618a4438a2

"الانهيار حتمي" .. تحذيرات غربية لزيلينسكي

image - 2023-09-07T090052.099

روسيا: تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضّب دليل على "عدم إنسانية" الولايات المتحدة

311691

بوتين يأمر مقاتلي «فاغنر» بالتوقيع على قسم الولاء لروسيا

64e9cf744c59b777811e299b

زاخاروفا: دول أوروبا متورطة في النزاع حول أوكرانيا