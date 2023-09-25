الجيش الأوكراني: محطة أوديسا البحرية "مدمرة عمليا"

الوكيل الإخباري - أكد الجيش الأوكراني أن المحطة البحرية ومخزنا للحبوب في مدينة أوديسا بجنوب البلاد تعرضا لأضرار نتيجة للانفجارات التي وقعت ليلة الأحد الاثنين.

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وقالت ناتاليا غومينيوك، المتحدثة باسم قيادة العمليات "الجنوب" للقوات الأوكرانية، في تصريح تلفزيوني: "أصيب مخزن للحبوب.. ودمرت المحطة البحرية في أوديسا عمليا".



وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت صحيفة "دومسكايا" الصادرة في أوديسا أن حريقا ضخما اندلع في مبنى متعدد الطوابق، بعد سماع دوي انفجارات عديدة فوق المدينة والمقاطعة، موضحة أن المبنى ليس سكنيا.



ووردت أنباء عن وقوع انفجارات في مدينة كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتحدثت بعض التقارير عن استهداف مطار "دولغينتسيفو" العسكري هناك.



والليلة الماضية تم إعلان حالة تأهب جوي في جميع مناطق أوكرانيا تقريبا.



وكانت القوات الروسية بدأت قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، حيث تستهدف الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

RT