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السبت، 23-09-2023 02:51 م

الجيش الروسي يدمر دبابة ليوبارد مع طاقمها من العسكريين الألمان

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الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "نوفوستي"، بأن الجيش الروسي تمكن من تدمير دبابة ليوبارد مع طاقمها من الجيش الألماني.

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وقال قائد مجموعة استطلاع عسكرية روسية، إن عناصر مجموعته تمكنوا من تدمير دبابة ليوبارد تم تسليمها إلى أوكرانيا مع طاقمها الألماني من العسكريين التابعين للجيش الألماني.


وأضاف الضابط الروسي: "عندما تصدينا لهجوم أوكراني دوري، تم تدمير دبابة من طراز ليوبارد خلال ذلك. وعلى الفور توجهت مجموعة من عناصرنا بحثا عن الناجين في الدبابة المحترقة على أمل أخذ أسرى للحصول على معلومات منهم".


في الدبابة المحترقة، شاهد الجنود الروس كل الطاقم تقريبا قتلى، وفقط سائق الدبابة كان جريحا وأخذ يصرخ باللغة الألمانية.


وقال الجريح، إنه من عناصر البونسفير( الجيش الألماني) كما وباقي عناصر الطاقم.


ووفقا للضابط الروسي، توفي العسكري الألماني لاحقا بسبب الجراح التي أصيب بها.    


وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" تستخدم أسلحة غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة، ثم أحدثت لقطاتٌ لعدد من هذه الآليات المدرعة المحترقة في ساحة المعركة، صدى واسعا في الغرب.


وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا فقدت خلال هجومها المضاد 71.5 ألف عسكري من دون تحقيق أي نتائج، موضحا أن "الأسلحة الغربية لن تغير شيئا في مسار العملية العسكرية الروسية".

 

RT

 




 

 


 

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