هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب جنوب تركيا

الوكيل الإخباري - وقعت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم السبت، في ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.



وبحسب معلومات نشرتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عبر موقعها الإلكتروني، فإن مركز الهزة كان قضاء غوكصون بالولاية، وفقا لوكالة الأناضول التركية للأنباء.

اضافة اعلان



وأوضحت "آفاد"، أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.



يُشار إلى أن زلزالين بقوة 7.7 و 7.6 درجات على مقياس ريختر ضربا في السادس من فبراير الماضي عدة ولايات بما في ذلك كهرمان مرعش جنوبي تركيا ومناطق شمالي سوريا وتلتهما آلاف الهزات الأرضية، ما أسفر في وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.

البيان