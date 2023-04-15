السبت 15-04-2023
الوكيل الاخباري

المعدن الأصفر يخسر بريقه ويتراجع عالمياً في أسبوع

الأردن يرحب بعملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

ضبط 115 متسولا في الأردن خلال يوم واحد

مرصد الزلازل الاردني يسجل زلزالا بقوة 4.2 على الحدود السورية اللبنانية

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين ويقتحم عدة قرى في جنين

نقيب الألبسة : حركة تسوق نشطة بالقطاع

مفتي المملكة يوضح حكم القراءة عن المصحف أثناء التراويح وقيام الليل

الخارجية تفعل خليتي ازمة لمتابعة أوضاع الأردنيين في السودان

الأردن يتحرى عيد الفطر المبارك الخميس المقبل

وفاة 3 شباب بصعقة كهربائية في جرش

السبت، 15-04-2023 02:04 م

هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب جنوب تركيا

image (25)


الوكيل الإخباري - وقعت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم السبت، في ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وبحسب معلومات نشرتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عبر موقعها الإلكتروني، فإن مركز الهزة كان قضاء غوكصون بالولاية، وفقا لوكالة الأناضول التركية للأنباء.

اضافة اعلان


وأوضحت "آفاد"، أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.


يُشار إلى أن زلزالين بقوة 7.7 و 7.6 درجات على مقياس ريختر ضربا في السادس من فبراير الماضي عدة ولايات بما في ذلك كهرمان مرعش جنوبي تركيا ومناطق شمالي سوريا وتلتهما آلاف الهزات الأرضية، ما أسفر في وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
643a7e794c59b707f367c6cf

العثور على قنبلة من زمن الحرب العالمية الثانية في ألمانيا

Ftvoa2XXgAA8xLf

تركيا تطلق قمرها الصناعي "إيمجه" إلى الفضاء

a3ee1564-الجامعة-العربية

الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء الأحداث في السودان

1202130125538957804957

مصر تعلق على أحداث السودان

image (26)

ترامب يكشف عن مداخيله بعد تركه البيت الأبيض

سو

الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بمهاجمة قواعد عدة تابعة له

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_3922c1659ba8316fe14d6eb8548e3a71

تركيا.. حزبان معارضان يطعنان بقبول طلب ترشح أردوغان

64215da24c59b707d315a805

زلازل تركيا يعيد قرابة 60 ألف سوري إلى بلادهم

thumbs_b_c_3922c1659ba8316fe14d6eb8548e3a71

اعتماد ترشيح أردوغان وقليجدار لخوض الانتخابات الرئاسية التركية

زلززز

هزة أرضية جديدة بقوة 4.4 في وسط تركيا

641590f44236040aef3b33e4

سامح شكري: هناك إرادة سياسية لتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا

image

ستولتنبرغ يرحب بتصديق تركيا على عضوية فنلندا في الناتو