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هزة أرضية بقوة 4.7 تهز الحدود التركية السورية

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الإثنين، 06-03-2023 06:48 ص

هزة أرضية بقوة 4.7 تهز الحدود التركية السورية

زلزال


الوكيل الإخباري - أفاد المركز الأوروبي المتوسطي الجيولوجي بوقوع هزة أرضية بقوة 4.7 على مقياس ريختر على الحدود التركية السورية.

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وذكرت وسائل إعلام أن سكان الشمال السوري وجنوب تركيا شعروا بهذه الهزة.
وكانت لجنة الإغاثة العليا في سوريا قد أعلنت أن أكثر من 400 ألف شخص في سوريا تضرروا جراءَ زلزال الـ6 من فبراير الماضي.


في حين أوضح المركز الوطني للزلازل في سوريا يوم الجمعة الماضي، أن عدد الهزات الارتدادية التي سجلت منذ 6 فبراير الماضي وحتى يوم 3 مارس بلغ 3867 هزة مابين خفيفة ومدمرة.


وأشار المركز في بيانه، إلى أنه تم تسجيل 1943 هزة شدّتها 2 إلى 3 درجات على مقياس ريختر، و1502 هزة شدتها من 3 إلى 4 درجات، و378 هزة شدتها من 4 إلى 5 درجات، و33 هزة شدتها من 5 إلى 6 درجات، و4 هزات شدّتها أكثر من 6 درجات على مقياس ريختر، إضافة إلى تسجيل الزلزال الذي بلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر، والزلزال الكبير الذي بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر، لافتا إلى أن باقي الهزات سجلت أقل من 2 درجة على مقياس ريختر.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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