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الأربعاء، 24-02-2021 02:53 م

بإجماع أعضاء المجلس في جلسة علنية

الجزائر.. انتخاب صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة

ان
من المصدر


الوكيل الإخباري - انتخب مجلس الأمة الجزائري (البرلمان)، اليوم الأربعاء، صالح قوجيل، رئيسا للمجلس.

الرئيس الجزائري يوقع مرسوم حل المجلس الشعبي الوطني
احتجاجات في الجزائر في الذكرى الثانية لـ "الحراك" للمطالبة بتغيير عميق
وقالت صحيفة "الخبر" إن تزكية صالح قوجيل، رئيسا لمجلس الأمة، تمت بإجماع أعضاء المجلس في جلسة علنية.

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وصوت 126 عضوا بـ"نعم" لصالح صالح قوجيل، مقابل امتناع واحد، ليكون خلفا لعبد القادر بن صالح.


هذا وقد وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد الماضي، مرسوما رئاسيا ينص على حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري).
وأعلن تبون عن تنظيم "انتخابات حرة ونزيهة بعيدة عن المال الفاسد".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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