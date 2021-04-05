الإثنين 05-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ادارة الدوريات الخارجية تحذر من الحوادث البسيطة

وزير الصحة يقرر صرف مكافآت لأطباء وصيادلة وأطباء أسنان

660 ألف دولار... بلغ سعر شريط لعبة 'ماريو'

وزير التنمية يشكل لجنة لمراجعة نظام جمع التبرعات

10 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

وزارة التربية لـ الوكيل : لا اسقاط للعام الدراسي الحالي

الغذاء والدواء :خطة رقابية شاملة في رمضان

الصحة : مؤشرات حاسمة نهاية الشهر الحالي

العمل لـ الوكيل : عطلة الأحد تشمل القطاع الخاص

مطالبات باعتبار قطاع الإنشاءات من القطاعات المتضررة

الإثنين، 05-04-2021 03:57 م

دون وقوع أضرار

هزتان أرضيتان تضربان لوس أنجلوس

606b055f4c59b71ac9744c87
مقياس ريختر


الوكيل الإخباري - ضربت هزة أرضية قوتها 4.0 درجات، صباح يوم الاثنين، بالقرب من إنجلوود في ولاية كاليفورنيا، بعد مضي أقل من نصف ساعة من هزة أرضية بقوة 3.3 ضربت المنطقة نفسها.

اضافة اعلان

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن السكان شعروا بالزلزال الصغير في أنحاء جنوب كاليفورنيا. وقبيل ذلك ضرب زلزال بقوة 3.3 درجة المنطقة نفسها، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أي أضرار.


وقالت لوسي جونز، خبيرة الزلازل، على موقع تويتر، إن "الزلزال الذي بلغت قوته 4.0 درجة كان قويا بما يكفي ليشعر به معظم الناس في لوس أنجلوس" ، لكنها أشارت إلى أنه حدث "على عمق كبير" في الأرض، على بعد حوالي 12 ميلا. 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
اعص

مصرع 91 شخصا جراء الإعصار الاستوائي في أندونيسيا

image

روسيا: التحركات العسكرية قرب أوكرانيا لا تشكل تهديداً

145-003300-5f0c72c34c59b71fd2016614_700x400

استئناف مشاورات سد النهضة اليوم

الف

إصدار مذكرة قبض واستقدام بحق مسؤولين عراقيين سابقين

اعدام مصر

مصر.. الاستعداد لإعدام 3 أشقاء

الع

هزة تضرب الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا

أخبار متعلقة
ري

زلزال بقوة 5,6 درجة في أعماق البحر الأدرياتيكي

ca8ec226a3354b22b6d65d3d1b99e859

قطار يصدم شاحنة ويفجرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. فيديو

1-43-1500x9999-c

الجزائر.. إصابة 60 مواطنا بصدمة بسبب الزلزال

ة

هزة أرضية تضرب منطقة روسية

محيط

هزة أرضية تضرب المحيط الهادئ