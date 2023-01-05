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هونغ كونغ تستأنف فتح الحدود مع الصين في 8 يناير

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الخميس، 05-01-2023 03:29 م

هونغ كونغ تستأنف فتح الحدود مع الصين في 8 يناير

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الوكيل الاخباري- قال جون لي، الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، إن مدينته ستبدأ في إعادة فتح حدودها مع الصين، يوم 8 يناير، ما يسمح لعشرات الآلاف بالسفر ضمن ترتيبات خالية من الخضوع للحجر الصحي.

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وأغلقت نقاط التفتيش الحدودية البرية والبحرية بين المدينة والبر الرئيسي الصيني بشكل كبير منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بموجب استراتيجية "صفر كوفيد" التي قيدت الدخول إلى البلاد، وعزلت مصابين، وأغلقت مناطق بأكملها تفشى فيها الفيروس.

وأضاف لي في مؤتمر صحفي: "عندما يدخل المسافرون البر الرئيسي، لن يحتاجوا للخضوع لحجر صحي بعد الآن"، مبينا أنه "خلال المرحلة الأولى من إعادة فتح الحدود، ستستأنف حركة المرور من أربع نقاط تفتيش حدودية أغلقت منذ ما يقرب من ثلاث سنوات".

وقال لي إن "حكومة هونغ كونغ ستقرر موعد توسيع نطاق إعادة فتح الحدود بعد مراجعة الوضع مع سلطات بكين".

بدورها، أعلنت الحكومة الصينية في بيان أنها ستزيد عدد الرحلات الجوية بين هونغ كونغ والبر الرئيسي تدريجيا اعتبارا من يوم الأحد، وستلغي الحد الأقصى لعدد ركاب الرحلات القادمة من المدينة.

وبموجب نظام حصص، يمكن لما يصل إلى 60 ألف شخص السفر من هونغ كونغ إلى الصين يوميا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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