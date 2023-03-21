الثلاثاء 21-03-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من بيت لحم

مجلس الأمن يبحث الوضع في السودان

الحكومة: مخزون غذائي وفير وتشديد الرقابة على الأسعار

المالية النيابية تناقش موازنة وزارتي العمل والنقل

30 قرشاً .. انخفاض أسعار الثوم في السوق المركزي

شولتز: النزاع في أوكرانيا قد يستمر طويلا

قرار تحديد سقوف سعرية للدجاج يدخل حيز التنفيذ اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

بدء الاعتدال الربيعي اليوم

الذكرى 55 لانتصار أردني على جيش الاحتلال الإسرائيلي في معركة الكرامة

الثلاثاء، 21-03-2023 08:56 ص

هيئة مغربية تحسم الجدل بشأن علاقة التمور الجزائرية بالسرطان

641944324c59b707124266ac


الوكيل الإخباري- حسمت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك موقفها بشأن جودة التمور الجزائرية، بعد الجدل الذي أثير مؤخرا والتحذيرات من اقتنائها بزعم احتوائها على مواد مسرطنة.

وقالت الجامعة الملكية في بيان لها، إن التمور الجزائرية مطابقة للمعايير الدولية فيما يتعلق ببقايا المبيدات، مؤكدة خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة.

اضافة اعلان

 

وأفادت بأن نتائج تحاليل العينات أثبتت أن التمور المستوردة من تونس والجزائر والسعودية والإمارات خالية من بقايا المبيدات المسرطنة، مشيرة إلى أن التمور المستوردة من الإمارات العربية المتحدة تحتوي على نسبة كبيرة من الطفيليات.

وأشارت إلى أنها "تفادت إخضاع التمور غير المعلبة للتحاليل لكونها مجهولة المصدر وعلى اعتبارها خليط من أنواع مختلفة يصعب رصد أخطارها مما قد يشكل خطرا على صحة المستهلك وسلامته".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6419381e4c59b758da6aef31

موسكو: الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا لا يمكنها لعب دور الوساطة

thumbs_b_c_c8597568b39807a88734a1500a456327

الإضرابات تصيب أجزاء من ألمانيا بالشلل

216751

رئيس وزراء اليابان يزور أوكرانيا اليوم

د

مجلس الأمن يبحث الوضع في السودان

ةة

شولتز: النزاع في أوكرانيا قد يستمر طويلا

64185f914c59b756a067c8a8

الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو لتركيا و108 ملايين يورو لسوريا عقب الزلزال