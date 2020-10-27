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الثلاثاء، 27-10-2020 11:39 ص

واشنطن: المصادقة على تعيين أيمي باريت قاضية بالمحكمة العليا

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الوكيل الإخباري- صادق مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الاثنين، على تعيين القاضية المحافظة إيمي باريت عضواً في المحكمة العليا، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية عليا في الولايات المتحدة.

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وأيّد قرار التثبيت 52 عضواً جمهوريا، في حين صوّت ضدّ هذا التعيين 48 سناتوراً، بينهم سناتورة واحدة "جمهورية" والبقية ديموقراطيون.


وذكرت القناة التلفزيونية الأمريكية الخامسة التي تبث من واشنطن، أن تعيين القاضية باريت، منح الرئيس دونالد ترمب الذي رشّحها لهذا المنصب نصراً كبيراً، وذلك قبل سبعة أيام من الانتخابات الرئاسية الأميركية 2020. وبحسب الدستور الأمريكي فإن القضاة في هذه المحكمة يعينون مدى الحياة.


 




 

 


 

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