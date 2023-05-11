الخميس 11-05-2023
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الخميس، 11-05-2023 10:19 ص

واشنطن تحشد 24 ألف عنصر أمن على حدودها لمنع دخول المهاجرين

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الوكيل الإخباري - حشدت الولايات المتحدة الأميركية مساء أمس الأربعاء، 24 ألف عنصر أمن؛ استعدادا لرفع الإجراء الصحي المعمول به أثناء جائحة كورونا، الأمر الذي يسمح بالترحيل الفوري للمهاجرين العابرين أراضيها برا.

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وبحسب صحيفة تكساس تريبيون، أقر وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، بأن "الأيام والأسابيع المقبلة ستكون صعبة جدا"، مشيرا إلى أن السلطات رصدت بالفعل "عددا كبيرا" من المهاجرين الوافدين إلى الحدود.


وكان الرئيس جو بايدن أقر قبل أيام بأن الوضع قد يصبح "فوضويا" عندما يتوقف العمل بإجراء المسمى "تايتل 42"، ما سيترتب عليه منع تقديم طلب لجوء في الولايات المتحدة، وترحيل المهاجرين فورا بحجة مكافحة (كوفيد-19).


وشهدت مدن براونزفيل ولاريدو وإل باسو الحدودية وصول عدد كبير من المهاجرين إليها.

 

بترا

 




 

 


 

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