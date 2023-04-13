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الخميس، 13-04-2023 09:41 ص

من دون ميغان.. الأمير هاري سيحضر حفل تتويج الملك بمفرده

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الوكيل الإخباري - أعلن قصر باكنغهام أن دوق ساسكس الأمير هاري سيحضر حفل تتويج الملك تشارلز الثالث لكن زوجته دوقة ساسكس، ميغان ماركل لن تحضر وستبقى في كاليفورنيا مع طفليهما الصغيرين.

من جهتهما، أصدر الأمير هاري وميغان بيانا جاء فيه: "سيحضر دوق ساسكس حفل التتويج في وستمنستر أبي في السادس من مايو. وستبقى دوقة ساسكس في كاليفورنيا مع الأمير آرتشي والأميرة ليليبيت".

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هذا ولم تعلق المتحدثة باسم الزوجين ولا قصر باكنغهام على القرار، لكن كانت هناك آراء منقسمة بشدة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المؤيدون بميغان لدفاعها عن نفسها بينما انتقدها خصومها بسبب "ازدراء" أهل زوجها من العائلة المالكة.


وسينضم الأمير إلى أكثر من 2000 ضيف في وستمنستر أبي يوم 6 مايو.

 

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يشاهد فيها مع العائلة المالكة منذ نشر مذكراته "spare"، وسيكون جزءا من الحفل التاريخي، حيث سينضم إلى أعضاء آخرين من العائلة المالكة، وشخصيات عامة، وقادة العالم و450 ممثلا عن الجمعيات الخيرية والمجموعات المجتمعية.

 

يذكر أنه بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، لم يسمح للأمير هاري وميغان بالمشاركة في الظهور التقليدي على شرفة قصر باكنغهام. ومن المتوقع أن يكون للأمير وليام، بصفته أمير ويلز، دور بارز في التتويج.

 

RT

 




 

 


 

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