الخميس 13-04-2023
الوكيل الاخباري

الطفيلة التقنية: الإمتحانات قائمة وفي موعدها اليوم

تعليق دوام المدارس في السلط اليوم الخميس

ارتفاع أسعار أصناف خضار في السوق المركزي اليوم

الذهب يصعد عالمياً مع زيادة الرهانات على وقف رفع الفائدة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

انخفاض أسعار السكر عالمياً بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الجامعة الاردنية - اسماء

التربية تنعى ثلاثة طلاب من الصف التاسع في إربد

الاحتلال يقتحم قريتين في جنين ويحتجز شابا

الخميس، 13-04-2023 09:03 ص

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستيا غير محدّد

image - 2023-04-13T090215.489


الوكيل الإخباري - أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً بالستيا غير محدّد باتّجاه البحر اليوم الخميس، وفق ما نقلت وكالة يونهاب عن الجيش الكوري الجنوبي.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة في الجنوب بأن الصاروخ أطلق باتّجاه بحر الشرق الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان، حسبما نقلت الوكالة، في خطوة تحدٍّ هي الأحدث في سياق توترات حادة مع سيول وواشنطن.

اضافة اعلان


بدورها أعلنت رئاسة الوزراء اليابانية على تويتر أن "كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ بالستي".


وحضت الحكومة اليابانية صباح اليوم الخميس سكان منطقة هوكايدو الشمالية على الاحتماء بعد أن أطلقت كوريا الشمالية الصاروخ.


وقالت الحكومة في تحذير "أخلوا على الفور. أخلوا على الفور"، طالبة من سكان هوكايدو الاحتماء في مبان أو تحت الأرض. وحذرت من أن الصاروخ يتوقع أن يهبط نحو الساعة 8,00 (23,00 ت غ).

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Saudi_Arabia_Syria_60436

دمشق والرياض تعلنان رسميا استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية

64379a8e4236041d840fefe0

انطلاق اجتماع وزراء خارجية "الرباعية" حول أفغانستان بسمرقند

2019-08-01T174419Z_935156391_RC1D5A5F8BB0_RTRMADP_3_RUSSIA-MILITARY-scaled

طائرة مقاتلة ألمانية تقترب من حدود روسيا

1

كندا تمنع موظفيها من استخدام تيك توك

5

هولندا: سنوقف واردات الغاز من روسيا

q

الكرملين يحذر: احتمالات تمديد اتفاق الحبوب "ليست كبيرة"

أخبار متعلقة
image (1)

الفرصة الأخيرة.. تدابير يابانية لمكافحة انخفاض معدل المواليد

image - 2023-03-16T141355.884

تعطل خدمات القطارات في بريطانيا بسبب إضراب جديد

image - 2023-03-16T123952.945

رئيس كوريا الجنوبية يصل اليابان لفتح فصل جديد في العلاقات بين البلدين

image - 2023-03-16T090635.460

سول: صاروخ كوريا الشمالية قطع 1000 كيلومتر قبل السقوط في البحر

641145c942360446136ddca6

هندوراس تعلن نيتها فتح علاقات دبلوماسية مع الصين

image (86)

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى