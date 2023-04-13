كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستيا غير محدّد

الوكيل الإخباري - أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً بالستيا غير محدّد باتّجاه البحر اليوم الخميس، وفق ما نقلت وكالة يونهاب عن الجيش الكوري الجنوبي.



وأفادت هيئة الأركان المشتركة في الجنوب بأن الصاروخ أطلق باتّجاه بحر الشرق الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان، حسبما نقلت الوكالة، في خطوة تحدٍّ هي الأحدث في سياق توترات حادة مع سيول وواشنطن.

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بدورها أعلنت رئاسة الوزراء اليابانية على تويتر أن "كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ بالستي".



وحضت الحكومة اليابانية صباح اليوم الخميس سكان منطقة هوكايدو الشمالية على الاحتماء بعد أن أطلقت كوريا الشمالية الصاروخ.



وقالت الحكومة في تحذير "أخلوا على الفور. أخلوا على الفور"، طالبة من سكان هوكايدو الاحتماء في مبان أو تحت الأرض. وحذرت من أن الصاروخ يتوقع أن يهبط نحو الساعة 8,00 (23,00 ت غ).

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