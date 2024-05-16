واشنطن : وفد من البنتاغون يناقش انسحاب القوات الأميركية من النيجر

الوكيل الاخباري- أعلن البنتاغون أن وفدا أميركيا رفيع المستوى، يرأسه وزير الدفاع الأميركي للعمليات الخاصة كريستوفر ماير، أجرى محادثات في النيجر مساء الأربعاء، لبحث انسحاب القوات الأميركية الذي يطالب به القادة العسكريون في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

اضافة اعلان



و بحسب واشنطن تايمز، يتمركز نحو 650 جنديا أميركيا وعدة مئات من العمال المتعاقدين في الدولة الواقعة وسط إفريقيا كجزء من الجهود الإقليمية لمحاربة الجماعات الجهادية في تلك المنطقة .



وطرد القادة العسكريون في النيجر "الذين وصلوا إلى السلطة في انقلاب في تموز الماضي 2023 ، القوات الفرنسية التي كانت توفر تقليديا الأمن في المستعمرة السابقة.



ووافقت واشنطن في نيسان الحالي على سحب قواتها التي يوجد معظمها في قاعدة للطائرات المسيّرة بالقرب من أغاديز في الشمال تكلف بناؤها 100 مليون دولار.