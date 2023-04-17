الإثنين 17-04-2023
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الإثنين، 17-04-2023 09:10 ص

واشنطن ولندن توجهان نداء بشأن السودان

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الوكيل الإخباري - دعا وزيرا خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا إلى "وقف فوري لأعمال العنف" في السودان التي أودت بحياة قرابة 100 شخص، وحثا الأطراف المتنازعة على العودة للحوار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى جانب نظيره البريطاني جيمس كليفرلي على هامش محادثات مجموعة السبع، إن هناك اتفاقا على الحاجة إلى "وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المحادثات، وهي محادثات كانت واعدة للغاية في وضع السودان على طريق الانتقال الكامل إلى حكومة بقيادة مدنية".

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يذكر أن الاشتباكات اندلعت بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، والجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، اللذين كانا حليفين، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.


وقد أعلنت وزارة الصحة السودانية أن "ما لا يقل عن 97 شخصا قتلوا منذ اندلاع الاشتباكات في البلاد يوم السبت الماضي، موضحة أن الحصيلة لا تشمل كل القتلى، إذ أن الكثير منهم لم ينقلوا إلى المستشفيات بسبب صعوبات التنقل.

 

RT

 




 

 


 

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