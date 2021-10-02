السبت 02-10-2021
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السبت، 02-10-2021 02:05 م

وزارة الدفاع التركية تعلن عن شحنة تبرعات للجيش اللبناني

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الوكيل الاخباري-  أعلنت وزارة الدفاع التركية أن المواد الاستهلاكية الأساسية الممنوحة للجيش اللبناني بدأ اليوم تحميلها على متن سفينة شحن، تمهيدا لإيصالها إلى لبنان.

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وأوضح بيان نشرته الوزارة على حسابها بـ"تويتر" اليوم السبت: أن "المواد الاستهلاكية الأساسية التي تبرعت بها وزارتنا للجيش اللبناني يجري تحميلها على سفينة شحن في مرفأ مرسين، وسيتم إيصالها إلى مرفأ بيروت".

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، اشتدت حدتها بعد انفجار مرفأ بيروت في شهر أغسطس الماضي.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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