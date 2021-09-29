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الأربعاء، 29-09-2021 04:41 م

اعتصام امام قصر العدل في بيروت بعد توقف التحقيق بانفجار المرفأ

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الوكيل الاخباري- تظاهر مئات اللبنانيين يتقدمهم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الأربعاء، أمام قصر العدل في بيروت بعد تعليق التحقيق في القضية على خلفية تدخلات سياسية وشكاوى قانونية تطالب بتنحية المحقق العدلي.

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وقال مصدر لبناني أن اهالي الضحايا احتشدوا امام قصر العدل رافعين صور ابنائهم ضحايا الانفجار ولافتات تعبر عن رفضهم كف يد المحقق العدلي، بمشاركة العديد من جمعيات المجتمع المدني والحقوقي وهيئات اجتماعية وانسانية ومن الناشطين والمحتجين".


واليوم اعلن الرئيس اللبناني ميشال عون في بيان "عن أي تحقيق قضائي ليس هو القضاء، فاذا اخطأ هناك ثلاث درجات للتصحيح هي البداية والاستئناف والتمييز"، داعيا الى "ان يستمر التحقيق كي يدان المذنب ويبرأ البريء".


وأضاف: "اذا كانت المحاكمة العادية تتم على درجتين ودرجة استثنائية، فان قرار المحقق العدلي بالإحالة الى المجلس العدلي وحكم المجلس، لا يقبلان أي طريق من طرق الطعن. لكن يبقى ان أي ادانة او تبرئة يحددهما حكم المحكمة المبرم وليس التحقيق".


يذكر ان انفجار مرفأ بيروت ادى، بحسب احصاء رسمي للحكومة اللبنانية ، الى مقتل 190 شخصا وحوالى 6500 جريح وثلاثة مفقودين، إضافة الى تشريد 300 ألف شخص وتسبب في أضرار مباشرة قيمتها 15 مليار دولار.

 

المصدر: بترا

 

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