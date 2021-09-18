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السبت، 18-09-2021 04:54 م

وزير العمل اللبناني: سأعمل على تعزيز وتوسيع العمالة الفلسطينية في البلاد

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الوكيل الاخباري- أكد وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة اللاجئين في المخيمات اللبنانية، وسعيه لعدم تعرض الشعب الفلسطيني للظلم أو الإجحاف مرة ثانية.

وخلال حديث تلفزيوني، لفت بيرم الى انه سيكون الصوت الداعم للفلسطينيين، عندما يعرض قانون العمل على مجلس الوزراء، "بما لا يتعارض مع القوانين اللبنانية ومصلحة العامل اللبناني"، مبيناً انه "لن يدخر جهدا بالتعاون مع المُخلصين، وكل من لديه اقتراحات حول هذا الموضوع".  

وأكد الوزير اللبناني أن "الفلسطيني عامل مُساعد في تنشيط الدورة الاقتصادية اللبنانية، لأنه يُنفق ويعمل هنا، ويُساهم في تطوير الاقتصاد اللبناني"، مقدما وعدا للاجئين الفلسطينيين بأن "يعمل على تعزيز وتوسيع العمالة الفلسطينية في لبنان، مع مراعاة الواقع اللبناني".  

المصدر: روسيا اليوم

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