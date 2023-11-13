وزراء وأعضاء كنيست من الليكود يبحثون حجب الثقة عن نتنياهو

الوكيل الإخباري - كشفت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الاثنين، أن وزراء وأعضاء كنيست من حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، يبحثون عزله والتصويت بحجب الثقة عنه خلال الأيام المقبلة.

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وأوضحت القناة الإسرائيلية أن فرص نجاح هذه المسعى حاليا بهذه المعطيات ضئيلة، لأن مثل هذه الخطوة ستتطلب 15 عضو كنيست على الأقل من الليكود، وحالياً هناك أقل من 10، بالإضافة إلى ذلك، فهذه خطوة سياسية معقدة، سيتعين خلالها على الوزراء من أعضاء الكنيست الاستقالة والعودة إلى الكنيست، وسيكون لدى نتنياهو الوقت الكافي لإحباط هذه الخطوة.