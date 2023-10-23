الإثنين 23-10-2023
الوكيل الاخباري

الطفل محمد الذي أيقظه القصف وكان مرتجفاً.. هذا ما حل به - فيديو

لن يكون نزهة.. 5 محاور للاجتياح وهذا اللغز الأكبر

يديعوت أحرونوت: أزمة ثقة بين نتنياهو وقيادة الجيش الاسرائيلي

الاحتلال يضع شرطين لإلغاء العملية البرية في غزة

الأرصاد: احتمال هطول زخات خفيفة من المطر اليوم

تراجع النفط مع وصول قوافل مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر

أمين عام الإفتاء يدعو التبرع لأهالي قطاع غزة

الهيئة الخيرية الهاشمية: سنتجه لإرسال مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة خلال الأيام القادمة

شهيدان و4 إصابات بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الجلزون

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف خلية مسلحة بجنوب لبنان

عاجل

يديعوت أحرونوت: أزمة ثقة بين نتنياهو وقيادة الجيش الاسرائيلي

الإثنين، 23-10-2023 09:10 ص

جندي إسرائيلي يهاجم نتنياهو في قاعدة عسكرية - فيديو

653605634c59b7333719bc43


الوكيل الإخباري - هاجم جندي إسرائيلي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إحدى القواعد العسكرية، وقال له: "أنت خربت إسرائيل".

وحسب الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انهال الجندي على نتنياهو بالألفاظ النابية، وحمله مسؤولية مقتل أصدقائه.

اضافة اعلان


وقال: "أنت السبب في كل هذه الهجمات.. كل أصدقائي تم ذبحهم. أنت خربت إسرائيل".


وقام قائد الفرقة بالتوجه إلى الجندي قائلا: "هذا غير مناسب الآن.. أنت تلبس البزة العسكرية وفي قاعدتي. عد إلى الوراء، لا تتصرف هكذا"، ومن ثم قام بدفعه.


وقد رد عليه الجندي قائلا: "لا تلمسني. هذه ليست قاعدتك بل قاعدتنا جميعا".


وقد تم نشر الفيديو على "يوتيوب" و"فيسبوك" ومنصة "أكس" (تويتر سابقا).

 


 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
653605634c59b7333719bc43

مجلة: الاتحاد الأوروبي قد ينهار

653589154c59b731c55d2283

نائب روسي: هجمات إسرائيل على سوريا ودول عربية قد تؤدي إلى تشكيل حلف عسكري عربي

555

حزب الله يعلن قصف 4 مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية

65358ff9a4953

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور إسرائيل الثلاثاء

653582dd423604218168d0ff

حميميم: المسيّرات الأمريكية انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 4 مرات خلال اليوم الأخير

653585c44c59b7332f53e892

المغرب.. تظاهرة ضخمة في مدينة طنجة دعما لغزة

أخبار متعلقة
652f85194c59b70f16745c38

إسرائيل.. إغلاق طرق ونشر 1500 عنصر شرطة تحضيرا لزيارة بايدن

353237 (1)

رئيس وزراء أرمينيا: أذربيجان تقوم بحملة تطهير عرقي في كاراباخ

6513fe8a423604068217a949

بوتين يعزي قيادة العراق في ضحايا حريق الحمدانية

6512898442360433b71fea07

رئيس الوزراء العراقي: لم تعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي

image (4)

هل تفوز اللاجئة السابقة ديلان زيجيريوس برئاسة وزراء هولندا؟

650e73bb4236047e256b96a4

نائب رئيس الوزراء البريطاني: مستعدون لدعم أوكرانيا لـ"سنوات"