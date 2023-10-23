جندي إسرائيلي يهاجم نتنياهو في قاعدة عسكرية - فيديو

الوكيل الإخباري - هاجم جندي إسرائيلي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إحدى القواعد العسكرية، وقال له: "أنت خربت إسرائيل".



وحسب الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انهال الجندي على نتنياهو بالألفاظ النابية، وحمله مسؤولية مقتل أصدقائه.

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وقال: "أنت السبب في كل هذه الهجمات.. كل أصدقائي تم ذبحهم. أنت خربت إسرائيل".



وقام قائد الفرقة بالتوجه إلى الجندي قائلا: "هذا غير مناسب الآن.. أنت تلبس البزة العسكرية وفي قاعدتي. عد إلى الوراء، لا تتصرف هكذا"، ومن ثم قام بدفعه.



وقد رد عليه الجندي قائلا: "لا تلمسني. هذه ليست قاعدتك بل قاعدتنا جميعا".



وقد تم نشر الفيديو على "يوتيوب" و"فيسبوك" ومنصة "أكس" (تويتر سابقا).

איש מילואים, בתפקיד בטחוני חשוב, מאבד את זה כשנתניהו מגיע לבסיס בדרום הארץ. מיד אחר כך הורחק מהבסיס (המילואימניק). pic.twitter.com/UeUMX9wxPS October 21, 2023

RT