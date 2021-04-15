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الخميس، 15-04-2021 02:31 م

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى كابل في زيارة غير معلنة

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الوكيل الإخباري- وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الخميس، إلى العاصمة الأفغانية كابل، في زيارة غير معلنة بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب قواته من أفغانستان.

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وذكرت شبكة CNN الأمريكية أن بلينكين التقى بالرئيس الأفغاني أشرف غني بالإضافة إلى عناصر من الجيش الأمريكي وأفراد السفارة.

وكان بايدن أعلن يوم أمس الأربعاء أن الجنود الأمريكيين المتبقين البالغ عددهم 2500 جندي في أفغانستان سيعودون إلى الوطن بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001 التي أدت إلى الغزو الأمريكي.

وأكد أن الانسحاب من أفغانستان سيتم بطريقة آمنة وبالتعاون الكامل مع الحلفاء، مشيرا إلى أن أسباب بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان أصبحت غير واضحة على نحو متزايد.

 

المصدر: روسيااليوم

 

 




 

 


 

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