وزير الخارجية الصيني يجري محادثات مهمة في واشنطن

الوكيل الإخباري - أجرى وزير الخارجية الصيني وانج يي، أمس السبت، محادثات مع استراتيجيين أمريكيين في واشنطن.



ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن وانج قوله إن الصين والولايات المتحدة أجرتا خلال زيارته اتصالات استراتيجية عميقة وبناءة وموضوعية بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأرسلتا بشكل مشترك إشارة إيجابية حول استقرار وتحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

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وعلى الرغم من وجود خلافات ونزاعات مختلفة بين الدولتين، نظراً لعدم التوصل إلى حل بشأن العديد من القضايا حتى الآن، إلا أن الجانبين يعتقدان أنه من المفيد والضروري لهما الحفاظ على الحوار كدولتين كبيرتين.



وقال إن الجانبين يأملان في تحقيق الاستقرار وتحسين العلاقات الثنائية في أقرب وقت ممكن، واتفقا على العمل معاً من أجل عقد قمة سان فرانسيسكو بين رئيسي البلدين.



وأشار المشاركون في المحادثات إلى أن استقرار العلاقة بين الولايات المتحدة والصين هو في مصلحة الجانبين.



وقالوا إن التعاون الأمريكي الصيني لعب وسيلعب دوراً حاسماً في حل القضايا الساخنة الدولية والإقليمية.



وأكد المشاركون أنه من الضروري في مواجهة الصراعات الجيوسياسية والفوضى العالمية أن تعزز الولايات المتحدة والصين الاتصالات والتعامل بشكل مشترك مع التحديات العالمية.

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