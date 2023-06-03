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السبت، 03-06-2023 09:12 ص

وزير الخارجية المصري يتوجه إلى أنقرة للمشاركة فى مراسم تنصيب أردوغان

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الوكيل الإخباري-يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري السبت، إلى أنقرة للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري  سيتوجه اليوم السبت إلى العاصمة التركية أنقرة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمثيل مصر في مراسم حفل تنصيب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن مشاركة وزير الخارجية تأتي في إطار التطور الذي يشهده مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة، وحرص الدولتين على عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها بشكل كامل بما يحقق طموحات الشعبين المصري والتركي.

وكان أردوغان فاز بولاية رئاسية جديدة في تركيا بعد حصوله على 52,2 بالمئة من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمام منافسه كمال كليتشدار أوغلو.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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