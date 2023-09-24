وزير الخارجية يختتم لقاءاته مع مسؤولين دوليين في نيويورك

الوكيل الاخباري-

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اختتم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، سلسلة لقاءاته التي أجراها مع نظرائه وزراء الخارجية، والمسؤولين الدوليين المشاركين في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وأجرى الصفدي ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف، مباحثات أكدت الحرص المشترك على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية منها.واستعرض الوزيران مخرجات لقاء القمة الذي جمع جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في كانون الأول 2022.وأكدا الحرص المشترك على تطوير العلاقات لتصل إلى آفاق جديدة للتعاون الذي يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.كما بحث الوزيران عددا من القضايا العربية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية.والتقى الصفدي، الجمعة، مع وزير خارجية كرواتيا غوردان ردمان، في اجتماع بحث العلاقات الأردنية الكرواتية، وسبل تعزيزها ثنائيا وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والأزمة السورية، وقضايا ذات اهتمام مشترك.وأجرى الصفدي ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية منها، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.ووقّع الوزيران على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية إندونيسيا بشأن تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي.كما أجرى الصفدي ونظيرته الهولندية هانكي برونز سلوت، محادثات تناولت العلاقات الثنائية، والعديد من القضايا الإقليمية والدولية تقدمتها القضية الفلسطينية. وأكد الصفدي وسلوت، الذي هنأها بتوليها مهامها الجديدة وزيرة للخارجية، الحرص المشترك على تعزيز التعاون بين المملكتين ثنائيا وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.