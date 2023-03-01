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الأربعاء، 01-03-2023 04:19 م

وزير الدفاع الألماني: جيشنا غير قادر على حماية بلادنا

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الوكيل الإخباري - قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في مؤتمر لكتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني في البوندستاغ، إن الجيش الوطني غير قادر على الدفاع عن البلاد إذا تم فرض حالة الحرب.

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وذكر الوزير، أن السبب في ذلك هو ضعف القاعدة المادية والنقص الكبير في عدد الأفراد لدى القوات المسلحة الألمانية.


وأضاف في حديثه: "لا يوجد لدينا جيش يتمتع بقدرات دفاعية. لا توجد لدينا قوات مسلحة يمكنها حمايتنا من حرب هجومية قاسية".

ووفقا للوزير، يجب على ألمانيا زيادة الإنفاق لتحديث الجيش، لأنه توجد عليها التزامات محددة تجاه الدول الأعضاء الأخرى في الناتو. وقال: "يجب علينا سد الفجوات التي ظهرت خلال الـ30 عاما الأخيرة".


ومن بين نواقص الجيش، نوه الوزير بنقص الكوادر والأفراد وقلة المعدات والأسلحة، وخاصة بعد تقديم المساعدات لأوكرانيا، وشدد على ضرورة تعويض ذلك.   


وأضاف: "بغض النظر عن مدى الغرابة التي قد تبدو للبعض، إلا أن الأسلحة الألمانية تنقذ الآن الأرواح في أوكرانيا".

 

RT

 




 

 


 

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