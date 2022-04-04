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الإثنين، 04-04-2022 12:21 م

تعرف على حصيلة ما تم تدميره منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، إن تشكيلات قوات جمهورية دونيتسك الشعبية واصلت هجومها في الليلة الماضية، وتم تدمير سرية كاملة من اللواء 25 الأوكراني المحمول جوا.

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وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن وحدات قوات جمهورية دونيتسك الشعبية قد اخترقت تحصينات العدو وتمكنت من السيطرة على قرية "نوفوباخموتوفكا".

 

كما توغلت وحدات قوات جمهورية لوغانسك الشعبية إلى عمق كيلو مترين وأغلقت قرية "نوفوتوشكوفسكويه" من الشرق والجنوب.


وقد واصلت القوات المسلحة الروسية قصف البنى التحتية العسكرية الأوكرانية، حيث تم تدمير مركز قيادة اللواء الآلي المنفصل رقم 24 للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية القريبة منه، نتيجة لقصف جوي بالقرب من مدينة ليسيتشانسك.


ونتيجة للضربة الجوية لمطار "بالوفنويه" في ضواحي مدينة نيكولايف، يوم أمس الموافق 3 نيسان، تم تأكيد تدمير ثلاث مروحيات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.


كذلك أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 6 طائرات مسيرة في الجو في مناطق "نيكولاييف" و"خيرسون"، "كوراخيفكا"، "إندوستريالنويه"، "فيليكايا نوفوسيلكا".


وخلال الليلة الماضية، ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية 14 منشأة عسكرية في أوكرانيا، من بينها موقعان للقيادة، ومنصتان قاذفتان للصواريخ المضادة للطائرات من طراز "بوك-إم1" في منطقتي "كراسنوغوركا" و"فيرخنيتوريتسكويه"، وبطارية مدفعية واحدة، ومستودعين للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخيرة، و3 مستودعات للوقود، بالإضافة إلى 6 مناطق ارتكاز ومناطق تركيز معدات للجيش الأوكراني.


إجمالا ومنذ بداية العملية العسكرية فقد تم تدمير ما يلي:


125 طائرة
91 مروحية
392 طائرة مسيرة
226 منظومة صواريخ مضادة للطائرات
1936 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى
211 قاذفة صواريخ متعددة
833 قطعة مدفعية ميدانية وهاون
1810 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة

 


روسيا اليوم

 




 

 


 

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