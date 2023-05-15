صحفي ألماني يفقد أعصابه بعد تصريح زيلينسكي بشأن "السلام" في برلين

الوكيل الإخباري - انتقد الصحفي الألماني يواكيم فيبر كلمات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول صيغة السلام في أوكرانيا.



جاء ذلك وفق ما نشره موقع Focus حيث أثار تصريح زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني بأن "كييف مستعدة للسلام فقط بشروطها الخاصة" غضب الصحفي الألماني فيبر، وكتب: "إنني منزعج من موقف زيلينسكي الذي يقضي بأنه يجب الانفتاح فقط على المبادرات السلمية إذا جاءت من أوكرانيا.. أي مبادرة لحل النزاع يجب أن تكون مرتبطة بالواقع".

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وأشار الصحفي إلى أن المجتمع الغربي كله لا يمكنه التظاهر بأنه لا يهمه إلى متى سيستمر الصراع وكيف سينتهي. واختتم فيبر بالقول: "بقدر ما نتحدث الآن بنشاط عن الأسلحة، يجب أن نفكر في الطرق السياسية لإنهاء الحرب. وهنا يمكن أن يكون الوسطاء غير الغربيين مفيدين للغاية".



ويتحدث السياسيون الغربيون باستمرار عن كيفية "هزيمة روسيا في ساحة المعركة"، ويقومون بضخ مزيد من الأسلحة لنظام كييف، بينما رد الكرملين على ذلك بأن "المساعدة العسكرية لن تحل أي شيء بشكل أساسي، ولكنها ستطيل فقط معاناة الشعب الأوكراني".

RT