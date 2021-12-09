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الخميس، 09-12-2021 08:39 م

وزير المالية التركي الجديد يعد بخفض عجز الميزانية

تركيا ٢


الوكيل الإخباري - وعد وزير المالية والخزانة التركي الجديد نور الدين النبطي، اليوم الخميس، بخفض عجز الميزانية إلى أقل من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

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وقال الوزير الجديد الذي حل محل الوزير السابق لطفي إلفان الأسبوع الماضي، إن بلاده ستشهد انضباطا ماليا.


وأكد النبطي أن السياسة المالية لبرلمان البلاد تحت إشرافه ستجري بشفافية، مؤكدا أن الحكومة ستركز على تحسين ميزان الحساب الجاري.


تأتي تصريحات النبطي في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد التركي بعد سلسلة من التخفيضات الشديدة في أسعار الفائدة، التي سعى إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.


وتسبب خفض أسعار الفائدة في انخفاض الليرة بنحو 30 في المئة الشهر الماضي وإلى مستويات قياسية منخفضة وساعدت على رفع التضخم فوق 21 في المئة.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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