وزير خارجية إيران: نرحب بأي مبادرة تؤدي إلى رفع الحصار عن اليمن

الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن إيران ترحب بأي مبادرة تؤدي إلى رفع الحصار عن اليمن وإقرار وقف شامل لإطلاق النار وإلى تفاهمات بين الجماعات السياسية.



كلام عبداللهيان جاء خلال لقائه في عاصمة سلطنة عمان مساء الثلاثاء، رئيس وفد جماعة "أنصار الله" الحوثية المفاوض محمد عبدالسلام، حيث جرى بحث آخر المستجدات في اليمن.

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وقيم عبداللهيان خلال الاجتماع بشكل إيجابي الانفراجات الحاصلة للحالات الإنسانية وتبادل الأسرى في اليمن، مشددا على أهمية وحدة تراب اليمن، وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بأي مبادرة أو خطة أو عمل يؤدي إلى رفع الحصار عن اليمن وإقرار وقف شامل لإطلاق النار وتفاهم بين الجماعات السياسية اليمنية".



من جهته، أعرب عبدالسلام عن تقديره للدعم الإنساني الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لليمن، وشرح آخر تطورات الحوار مع السعودية في صنعاء في مختلف المجالات.



كذلك، قيم عبدالسلام بشكل إيجابي تأثير الاتفاق الأخير بين الرياض وطهران على الأوضاع في المنطقة، وأضاف: "سنستمر في المقاومة والحوار حتى الوصول إلى اتفاق يضمن حقوق كل الشعب اليمني".

RT