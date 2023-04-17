السعودية : إطلاق سراح 104 أسرى من الحوثيين بمبادرة إنسانية

الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، عن استكمال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بإطلاق سراح (104) أسرى من ميليشيا الحوثي لدى التحالف بمبادرة إنسانية من المملكة.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قال المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف أنهت إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ (104) بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتم نقلهم ومغادرتهم إلى (صنعاء) اليوم الاثنين.

اضافة اعلان