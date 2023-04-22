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إيران تحتفل بأول أيام عيد الفطر

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السبت، 22-04-2023 10:19 ص

إيران تحتفل بأول أيام عيد الفطر

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الوكيل الإخباري- انطلقت في إيران صباح اليوم السبت الاحتفالات بأول أيام عيد الفطر المبارك مع مراسم صلاة العيد بإمامة مرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي وسط جموع حاشدة في طهران.

وفي خطبة صلاة العيد قال خامنئي إنه رغم التوجهات السياسية والدينية المختلفة "على الشعب أن يحافظ علي وحدته وتماسكه"، محذرا من أن "العدو لا يريد هذه الوحدة والتلاحم بين أبناء المجتمع بل يريد إثارة الخلاف والنزاع بين مختلف أطياف الشعب".

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وأضاف: "الأعداء فهموا أنهم لن يستطيعوا تحقيق شيء بالقوة العسكرية في مجتمعاتنا وبلداننا ولجأوا اليوم إلى التضليل".

ودعا خامنئي مسؤولي البلاد الى "خدمة الشعب أكثر" والتعاون من أجل "حل المشاكل الكبرى والعقد التي تعاني منها البلاد".

واستذكر الإعلام الإيراني حضور الفريق قاسم سليماني صلاة العيد بإمامة خامنئي خلال السنوات الماضية، علما بأن خامنئي يقيم الصلاة هذه السنة بعد ثلاث سنوات من الانقطاع بسبب تفشي وباء كورونا، وسليماني كان حاضرا في آخر صلاة عيد أقامها المرشد.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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