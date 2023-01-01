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الأحد، 01-01-2023 04:48 م

وزير خارجية السعودية يصل البرازيل للمشاركة في مراسم تنصيب دا سيلفا

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الوكيل الإخباري - يشارك وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان بن عبدالله في البرازيل، في مراسم تنصيب الرئيس لولا دا سيلفا، رئيسا للبرازيل.

وبحسب وكالة "واس"، نيابة عن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الأحد، إلى البرازيل، وذلك للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

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وكان في استقباله لدى وصوله مطار العاصمة برازيليا، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل فيصل غلام، ومدير عام إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البرازيلية السفير سيدني روميرو.


وفاز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (77 عاما) في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البرازيل في 30 من أكتوبر الماضي، على منافسه جايير بولسونارو بفارق تجاوز مليوني صوت.

 

RT

 




 

 


 

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