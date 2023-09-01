وفاة أحد أشهر مليارديرات العرب

الوكيل الاخباري -

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توفي اليوم في لندن رجل الأعمال المصري والملياردير محمد الفايد عن عمر ناهز الـ94 عاما، وذلك بعد مسيرة طويلة في عالم المال والأعمال حيث وصل اسمه لقائمة أشهر رجال الاقتصاد في العالم وفقا لمجلة فوربس العالمية، التي ذكرت أن ثروته وصلت إلى 1.4 مليار دولار أمريكي.وكان انتقل الفايد عام 1975 للإقامة في لندن، وتردد اسمه كثيرا في وسائل الإعلام البريطانية، خاصة عام 1985 بعد شرائه نسبة كبيرة من أسهم متجر هارودز الشهير في منطقة نايتسبريدج وسط لندن، وبعد الكشف عن علاقة ابنه عماد المعروف باسم دودي بالأميرة ديانا، وأخير بعد مصرع الأميرة ديانا ودودي في حادث سير في باريس في 31 آب عام 1997.وشيع جثمانه محمد الفايد اليوم، من مسجد ريجنتس بارك في لندن، وسط عدد كبير من أفراد عائلته وأبناء الجالية العربية والمصرية.