إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، مساء الخميس، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها. اضافة اعلان





وبحسب البيان فإنه تم رصد الطائرة المسيرة من قِبل قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.



