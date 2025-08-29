إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

وبحسب البيان فإنه تم رصد الطائرة المسيرة من قِبل قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.
