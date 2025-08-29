الأميركيون ودعم إسرائيل .. استطلاع يكشف تحولًا في المواقف

استطلعت الجامعة آراء 1220 ناخبًا مسجلًا على مستوى الولايات المتحدة، في الفترة ما بين 21 إلى 25 أغسطس.
وأظهر الاستطلاع أن 60 بالمئة من المشاركين يعارضون إرسال الولايات المتحدة المزيد من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، بينما أيد ذلك 32 بالمئة، وهي أعلى نسبة رفض وأدنى نسبة دعم للمساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023.
وذكرت مجلة "بوليتيكو" أن هذا الاستطلاع يظهر أن الأميركيين أصبحوا أقل موافقة على الدعم الأميركي للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة مقارنة بأي وقت منذ بدء الحرب.
وجاء هذا الرفض المتزايد لدعم الولايات المتحدة لإسرائيل في وقت تعمل فيه الأخيرة على توسيع نطاق الحرب واحتلال مدينة غزة بالكامل وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين مجدَّدًا.
وأوضح الاستطلاع أن الديمقراطيين والمستقلين يعارضون العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وقال 75 بالمئة من داعمي الحزب الديمقراطي و66 بالمئة من المستقلين إنهم ضد تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل، بينما أيد 56 بالمئة من الجمهوريين زيادة الإنفاق.
وقال نصف الناخبين الذين شملهم الاستطلاع، بمن فيهم 77 بالمئة من الديمقراطيين، إنهم يعتقدون أن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في غزة، بينما قال 64 بالمئة من الجمهوريين إن إسرائيل لا تفعل ذلك.
وبخصوص من يتعاطفون معه أكثر، إسرائيل أم الفلسطينيون، قال 37 بالمئة من المشاركين إنهم يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين، بينما رأى 36 بالمئة أنهم يتعاطفون أكثر مع إسرائيل.
تمثل هذه الأرقام أعلى نسبة تعاطف مع الفلسطينيين وأدنى نسبة تعاطف مع الإسرائيليين منذ عام 2001، بحسب "بوليتيكو".
وكان ترامب قد عقد اجتماعًا، الأربعاء، مع كبار مستشاريه لوضع خطط لما بعد انتهاء الصراع في غزة.
