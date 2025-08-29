غوتيريش يطالب بحل الملف النووي الإيراني دبلوماسيا

وقال غوتيريش بعد أن أرسلت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا رسالة مشتركة لمجلس الأمن بشأن القرار الدولي رقم 2231 الليلة الماضية، أنه و"خلال الثلاثين يوما القادمة، هناك نافذة من الفرص لتجنب أي تصعيد إضافي وإيجاد طريق يمهد للسلام"، مرحبا بأي جهود في هذا الاتجاه.
وأبرز غوتيريش "الضرورة الملحة لبذل كل الجهود لمنع تجدد الصراع العسكري"، داعيا إلى "إعطاء الأولوية للحوار لمعالجة القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي وأمن المنطقة بشكل عام".
