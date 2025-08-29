روسيا: إلغاء ترخيص عمل القنصلية البولندية في كالينينغراد

12:34 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن إلغاء ترخيص عمل القنصلية العامة البولندية في كالينينغراد وإغلاقها، مشيرة إلى أن القرار يعد ردًا مباشرًا على قرار بولندا السابق بإغلاق القنصلية الروسية في مدينة كراكوف. اضافة اعلان





وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي:"موسكو تؤكد أن هذا القرار جاء بعد أن أخطرت الجانب البولندي منذ حزيران الماضي بأنها ستتخذ إجراءات مماثلة إذا استمرت وارسو في سياساتها غير الودية تجاهها، روسيا تعتبر خطوة بولندا غير مبررة ولن يبقى أي تصرف غير ودي دون رد".

