الجمعة 2025-08-29 02:22 م
 

روسيا: إلغاء ترخيص عمل القنصلية البولندية في كالينينغراد

روسيا: إلغاء ترخيص عمل القنصلية البولندية في كالينينغراد
روسيا: إلغاء ترخيص عمل القنصلية البولندية في كالينينغراد
 
الجمعة، 29-08-2025 12:34 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن إلغاء ترخيص عمل القنصلية العامة البولندية في كالينينغراد وإغلاقها، مشيرة إلى أن القرار يعد ردًا مباشرًا على قرار بولندا السابق بإغلاق القنصلية الروسية في مدينة كراكوف.اضافة اعلان


وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي:"موسكو تؤكد أن هذا القرار جاء بعد أن أخطرت الجانب البولندي منذ حزيران الماضي بأنها ستتخذ إجراءات مماثلة إذا استمرت وارسو في سياساتها غير الودية تجاهها، روسيا تعتبر خطوة بولندا غير مبررة ولن يبقى أي تصرف غير ودي دون رد".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا

عربي ودولي توغل آليات الاحتلال الإسرائيلي في إحدى قرى ريف القنيطرة

قافلة مساعدات برية إلى قطاع غزة

أخبار محلية عبور قافلة مساعدات جديدة مكونة من 24 شاحنة إلى القطاع

مشاريع تنموية وخدمية في كفرنجة بتمويل محلي ودولي

أخبار محلية مشاريع تنموية وخدمية في كفرنجة بتمويل محلي ودولي

إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

أخبار محلية إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

الأونروا: مليون شخص مهددون بالنزوح القسري من غزة مع تكثيف العدوان

فلسطين الأونروا: مليون شخص مهددون بالنزوح القسري من غزة مع تكثيف العدوان

روسيا: إلغاء ترخيص عمل القنصلية البولندية في كالينينغراد

عربي ودولي روسيا: إلغاء ترخيص عمل القنصلية البولندية في كالينينغراد

إصابة فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس

فلسطين إصابة فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس

أسعار النفط تتراجع عالمياً لكنها تتجه لمكاسب أسبوعية

أسواق ومال أسعار النفط تتراجع عالمياً لكنها تتجه لمكاسب أسبوعية



 
 





الأكثر مشاهدة