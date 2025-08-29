الجمعة 2025-08-29 11:37 ص
 

الدفاع الروسية: إسقاط 54 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

الدفاع الروسية: إسقاط 54 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
الدفاع الروسية: إسقاط 54 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
 
الجمعة، 29-08-2025 08:43 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 54 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.اضافة اعلان


وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أسعار النفط تتراجع عالمياً لكنها تتجه لمكاسب أسبوعية

أسواق ومال أسعار النفط تتراجع عالمياً لكنها تتجه لمكاسب أسبوعية

دعوات لتعزيز الاستثمار في عجلون وتحريك عجلة التنمية

أخبار محلية دعوات لتعزيز الاستثمار في عجلون وتحريك عجلة التنمية

الألبسة والأسمدة في صدارة صادرات الأردن إلى السوق الأميركية

اقتصاد محلي الألبسة والأسمدة في صدارة صادرات الأردن إلى السوق الأميركية

21 شهيدا على الأقل بقصف الاحتلال عدة مناطق في غزة منذ فجر الجمعة

فلسطين 21 شهيدا على الأقل بقصف الاحتلال عدة مناطق في غزة منذ فجر الجمعة

عجلون .. مطالب بتكثيف حملات النظافة للحفاظ على المواقع السياحية

أخبار محلية عجلون .. مطالب بتكثيف حملات النظافة للحفاظ على المواقع السياحية

إسرائيل: الاعتراف بدولة فلسطينية يعرقل مفاوضات غزة

عربي ودولي إسرائيل: الاعتراف بدولة فلسطينية يعرقل مفاوضات غزة

الدولار يتراجع والمعادن تحقق مكاسب بقيادة النحاس والألمنيوم

أسواق ومال الدولار يتراجع والمعادن تحقق مكاسب بقيادة النحاس والألمنيوم

إسرائيل تعلّق على إصابة جنود لبنانيين بانفجار مسيّرة

عربي ودولي إسرائيل تعلّق على إصابة جنود لبنانيين بانفجار مسيّرة



 
 





الأكثر مشاهدة