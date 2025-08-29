أسعار النفط تتراجع عالمياً لكنها تتجه لمكاسب أسبوعية

11:31 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط تأرجح السوق بين توقعات تراجع الطلب مع اقتراب نهاية موسم الصيف في الولايات المتحدة، ومخاوف اضطراب الإمدادات الروسية، وكذلك وفرة المعروض في آسيا.





وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" لشهر تشرين الأول المقبل بنسبة 0.36 بالمئة إلى 64.38 دولار للبرميل.



فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" للشهر نفسه بنسبة 0.34 بالمئة إلى 68.37 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات في موقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.



ومن المتوقع، أن يسجل خام "برنت" مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6 بالمئة هذا الأسبوع، في حين من المتوقع أن يرتفع الخام الأميركي بنسبة 0.8 بالمئة.

