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الأحد، 06-12-2020 03:25 م

وفاة رئيس أوروغواي السابق تاباري فازكيز

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الوكيل الاخباري - توفي رئيس أوروغواي السابق، تاباري فازكيز، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 80 عاما حسبما أفاد ائتلاف "الجبهة العريضة" السياسي الذي كان فازكيز عضوا فيه، عبر صفحته في "تويتر".

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وأشار الائتلاف، في بيان، إلى أن مراسم التشييع والدفن ستجري داخل عائلة الرئيس السابق، بسبب جائحة كورونا المستجد، داعيا المواطنين إلى متابعة موكب نعش فازكيز عبر وسائل الإعلام.


وكشفت عائلة رئيس الدولة السابق أن وفاته جاءت نتيجة لإصابته بنوع من أنواع مرض السرطان.


وتولى فازكيز رئاسة أوروغواي للمرة الثانية في مارس 2015، وذلك بعد أن شغل منصب رئيس الدولة في الفترة ما بين 2005 و2010. وفي 1 مارس الماضي سلم فازكيز الحكم للرئيس الجديد لويس ألبرتو لاكاليي بو.

 

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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