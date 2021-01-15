وفاة طبيب ترمب الذي وصفه بالرئيس الأكثر صحة

الوكيل الاخباري - أعلنت وسائل إعلام أميركية وفاة هارولد بورنستين ( 73 ) عاماً ، طبيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي وصف ترمب بأنه "الرئيس الأكثر صحة" في تاريخ الولايات المتحدة عام 2015 ، دون ذكر سبب وفاته، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

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وبورنستين المتخصص بطب الجهاز الهضمي، كان طبيباً شخصياً لترمب خلال الفترة بين 1980 - 2017، حيث استبعد بعدها من فريق ترمب بعد أن كشف استخدام ترمب، دواءً لتنمية الشعر، ثم تحدث بعدها عن مداهمة فريق الرئيس لمكتبه وأخذ السجلات الطبية منه بعد وقت قصير من تناول وسائل الإعلام لقصة شعر ترمب.



--(بترا)

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