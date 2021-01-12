تويتر: إغلاق 70 ألف حساب مرتبط بالمؤيدين لدونالد ترمب

الوكيل الاخباري - أعلن مسؤول في تويتر ليل الاثنين أنّه "جمّد بصورة نهائية" أكثر من 70 ألف حساب مرتبطة بـ"كيو آنون"، الحركة اليمينية المتطرفة التي تؤمن بنظرية المؤامرة وتؤيّد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، وذلك بهدف وقف الترويج للعنف، بحسب واشنطن بوست.

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وقال تويتر في بيان إنّه "نظراً للأحداث العنيفة التي شهدتها العاصمة واشنطن، ولتزايد مخاطر الأذى، بدأنا اعتباراً من عصر الجمعة تعليقاً نهائياً لآلاف الحسابات التي كانت مخصّصة بالدرجة الأولى لتَشارك محتوى كيو-آنون". وأضاف أنّه "منذ الجمعة، تمّ تعليق الى الآن ، أكثر من 70 ألف حساب".



--(بترا)

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