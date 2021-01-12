الثلاثاء 12-01-2021
الوكيل الاخباري

استقبال مراجعي عيادات الاختصاص بالخدمات الطبية.. الأحد

الحكومة تبحث قرارات مصيرية هامة

إعادة فتح عيادات مدينة الحسين الطبية قريبا

أسعار الذهب الثلاثاء 12/1/2021

شكوى من افتقار جسر مشاة لمقومات السلامة في عمان

قرارات هامة تصدرها محكمة امن الدولة في قضية الاعتداء على السياح في جرش

الزارة .. منطقة سياحية خلابة تفتقر للتنظيم- صورة

انقلاب مفاجئ على حالة الطقس ومنخفض قادم

النواب يواصل مناقشة بيان الحكومة

وفيات الثلاثاء 12/1/2021

الثلاثاء، 12-01-2021 11:28 ص

تويتر: إغلاق 70 ألف حساب مرتبط بالمؤيدين لدونالد ترمب

1990389 (Custom)


الوكيل الاخباري - أعلن مسؤول في تويتر ليل الاثنين أنّه "جمّد بصورة نهائية" أكثر من 70 ألف حساب مرتبطة بـ"كيو آنون"، الحركة اليمينية المتطرفة التي تؤمن بنظرية المؤامرة وتؤيّد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، وذلك بهدف وقف الترويج للعنف، بحسب واشنطن بوست.

اضافة اعلان

وقال تويتر في بيان إنّه "نظراً للأحداث العنيفة التي شهدتها العاصمة واشنطن، ولتزايد مخاطر الأذى، بدأنا اعتباراً من عصر الجمعة تعليقاً نهائياً لآلاف الحسابات التي كانت مخصّصة بالدرجة الأولى لتَشارك محتوى كيو-آنون". وأضاف أنّه "منذ الجمعة، تمّ تعليق الى الآن ، أكثر من 70 ألف حساب".


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1047474696_0_313_3072_1975_1000x541_80_0_0_8330d7228c65dde7bb59281693b48684 (Custom)

رئيس وزراء بريطانيا يثير الجدل بعد انتهاكه قواعد الحكومة بشكل علني

DFDDA206-EC81-4B85-905C-36E27A01C9E4 (Custom)

بينها مضاد حيوي شهير.. مصر تسحب أدوية من الأسواق

GettyImages-554068335-web

زلزال بقوة 6.5 ريختر يقع على الحدود بين روسيا ومنغوليا

fd340c1ace32ac10bfa8a33403051c8b (Custom)

أميركا: وزير الأمن الداخلي بالوكالة يقدم استقالته

131229_5_1610436042 (Custom)

الموقع الإلكتروني للخارجية الأميركية يعلن بشكل سابق لأوانه انتهاء ولاية ترمب

ك

ترامب يوافق على إعلان حالة الطوارئ في واشنطن

أخبار متعلقة
300891-856661749

ترمب يدين أعمال العنف في الكابيتول ويدعو للمصالحة وانتقال سلس للسلطة

5ff6a65d42360477bd4394f1

حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي مغلقة مؤقتاً

FFFF

حاكم بنسلفانيا: اقتحام المتظاهرين الكونغرس محاولة انقلاب

653853_e

بكين تتهم واشنطن بالتنمر

180225102806TLUM

السعودية.. تحذيرات من أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق